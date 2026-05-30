函館競輪場のF2ナイター「レバンガ北海道C」が開幕する。ガールズ6Rに児玉碧衣（31＝福岡）が登場だ。G1パールカップの前、ここが最後の参加となる。「新しいシューズにも慣れてきて、G1へ向けて、いい感じで来ることができています」G1に向けて、常に課題を持って走っている児玉。今節はどう走るか。「今回は捲りを確かめるのも（あり）。ずっと先行しているが、逆に捲りの切れが悪くなっている気がする。レースでやっ