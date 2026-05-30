茨城県の高校で生徒らに「闇バイト」の危険性を伝える授業が行われました。【映像】「闇バイト」に関する授業の様子大子町にある高校での「闇バイト」に関する授業で、講師の警察官はSNS上に「ホワイト案件」と指示役が投稿するなど具体的な勧誘の手口を紹介しました。さらに、参加すれば、脅迫されて強盗などの重大な事件に加担させられるとして注意を呼びかけました。参加した高校生「脅迫されると断れないっていうのは、