フリーアナウンサーの徳光和夫（85）が、30日放送のニッポン放送『とくモリ！歌謡サタデー』（毎週土曜前5：00）に生出演。25日に自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕され、翌日に読売ジャイアンツ監督を辞任した阿部慎之助氏の人柄について語った。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子熱狂的な巨人ファンであることを公言している徳光アナは、1週間にあった出来事を自身の