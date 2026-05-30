栃木県の強盗殺人事件で、公開手配された48歳の男が、4000万円の報酬を示すメッセージを指示役とされる男に送っていたことがわかりました。【映像】栃木県の強盗殺人事件で公開手配された益田容疑者上三川町の住宅の強盗殺人事件で警察はきのう、海外に逃走中の益田和彦容疑者（48）を公開手配しました。その後の捜査関係者への取材で、益田容疑者が指示役とされる竹前海斗容疑者（28）に、秘匿性の高いアプリを使って「1億4