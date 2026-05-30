ペットボトルや食品トレー、衣料品の回収など、業界の垣根を超えて環境を守ろうという取り組みが始まりました。【映像】流通大手のイオンによる環境を守る取り組みきのう始まった流通大手のイオンによる取り組みには、取引先の食品・日用品メーカーなど合わせて49社が参加します。イオンの店舗でペットボトルや食品トレー、紙パックなどに加えて、今年は衣料品を回収、分別・再資源化を進めます。一部は再生繊維などとして