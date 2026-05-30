東京消防庁は、台風や集中豪雨が増える時期を前に、荒川の氾濫の危険性が高まった想定で大規模な訓練を行いました。30日、東京・北区の荒川河川敷では、台風や集中豪雨で荒川の氾濫の危険性が高まり、道路の冠水や家屋の浸水が発生したという想定での訓練が行われました。東京消防庁や区の職員などおよそ600人が参加した訓練では、ことし新たに導入された四足歩行型ロボットが倒壊した建物で逃げ遅れた人を探したり、隊員が建物内