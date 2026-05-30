東京ガーデンテラス紀尾井町（運営・西武不動産プロパティマネジメント）では、6月14日(日)まで、バラをメインテーマとした「KIOI ROSE WEEK 2026」を開催中です。紀尾井町を鮮やかに彩る 「KIOI ROSE WEEK」が今年も開催中！今年のテーマは「BEYOND THE ROSE. -薔薇ひらく街、紀尾井町-」。バラを通じてつながる交流の場の創出と地域活性化を目指し、街の魅力を発信する催しで、2017年より開催（2020年はコロナ禍で開催なし）、今