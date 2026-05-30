「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）昨年の五月場所中に現役を引退した元小結北勝富士の大山親方（３３）＝八角、本名・中村大輝＝が引退相撲で、長男の春仁くん（５）との土俵入りを行った。春仁くんの名前が入った化粧まわしを新調し、同じデザインで土俵を回った大山親方。土俵中央でうれしそうに春仁くんを抱え上げた。司会者によると、当初は土俵に上がるのを嫌がった春仁くんだが「それだ