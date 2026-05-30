元「アイドリング!!!」のメンバーでモデルの大川藍（32）が30日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠を発表した。沖縄に移住したことを明かしていた大川。「私ごとですが、赤ちゃんがお腹にいます」と報告。マタニティーマークを着けたバッグを手に、ビーチで笑顔を浮かべる写真を公開した。「安定期に入りご報告させていただきました安定期とはいえ、なかなか安心は出来ませんが沖縄マタニティライフ過ごしていきます