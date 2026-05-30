「日本ハム−巨人」（２９日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛監督が試合前のメンバー表交換で身を乗り出して巨人・橋上監督代行に話しかける場面があった。前日にカード初戦で初顔合わせを終えていた両者。この日は通常通りかと思われたが、新庄監督が身を乗り出して橋上監督代行にかたりかけた。その後、２人で何かについて会話。最後は納得したような表情で握手をかわしていた。前日の試合で交流戦の連勝が３でス