◇ナ・リーグドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる10号を含む今季4度目の1試合3安打で今季初の6連勝に貢献した。デーブ・ロバーツ監督（53）も状態の良さに安堵した。試合後、ロバーツ監督は大谷について「打撃の状態が良くなっていると感じている」とし「第3打席なんかが良い例で