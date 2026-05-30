TBSの山形純菜アナウンサー（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。今年初めての花火ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年初めての花火」と題してつづり始めた。「夜空に咲く大輪の花火綺麗でした。ドローンショーも素敵だったな〜」と花火を背景にした笑顔ショットを投稿した。ネットでは「綺麗」「美人」「すごく素敵」「かわいい！」などの声があがった。