◇交流戦オリックス─中日（2026年5月30日京セラドーム）9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAとMIIHIが30日の中日戦でセレモニアルピッチを行った。6月6、7日には京セラドームで「NiziULivewithU2026“NiziU:CINEMA”」が開催される。約3年半ぶりのドーム公演に先立ち、関西出身の二人が一足先に駆けつけた。MAYUKAは石川、MIIHIは渡部を捕手役に投じ、MAYUKAは見事なノーバウンド投球を披露。「父とお