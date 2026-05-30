仕事にやりがいを感じ、熱心にこなす「バリキャリ女性」が増える昨今。仕事を愛するがあまり、その行動がデート中に男性をドン引きさせることもあるようです。今回は、20代から30代の独身男性500名に聞いたアンケートをもとに、「バリキャリ女性とのデート中に恋心が冷めた瞬間」を紹介します。【１】自分よりもはるかにお給料が高いことを知ったとき「『俺、大丈夫かな？』って落ち込んだ」（20代男性）など、２人の仲が深まって