◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島が、完封負けから一夜明けた一戦で初回に先制点を奪った。初回先頭・名原が中前打で出塁。続く小園の２球目でスタートを切り、二盗に成功した。小園の二ゴロで三塁に進み、１死一、三塁から直近３戦で１０打数無安打だった坂倉の詰まった打球が中前に落ちて先制のホームを踏んだ。２１日に支配下登録されたばかりの４年目。２２日・