フジテレビの生田竜聖アナウンサーが３０日までに、自身のＳＮＳを更新。“めざましファミリー”のほっこりオフショットを公開した。フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）のメインキャスターを務める生田は、「今週もありがとうございました！」とつづり、同番組のキャスター、フジ・井上清華アナ、原田葵アナ、鈴木唯アナが、はにかみながら移動する自然体なショットを披露。ハッシュタグには「＃動く