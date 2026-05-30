女優の由美かおる（７５）が３０日、東京・池袋シネマ・ロサで行われた映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（松本動監督）の公開記念舞台あいさつに、主演の水村美咲らと出席した。まだ１５歳だった１９６６年に、深夜放送の草分けとなった日本テレビ系「１１ＰＭ」でデビュー。今年で芸能生活６０周年を迎え、映画出演も４８年ぶりとあって出演者からサプライズで花束が贈呈された。由美は感謝の面持ちで「出会い