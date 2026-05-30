◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）「２番・二塁」で出場している巨人の浦田俊輔内野手が、今季１０盗塁目をマークした。０―０の初回１死から中前打で出塁。続く松本の初球にすかさずスタートを切り、二盗を成功させた。さらに松本の左翼線二塁打で先制のホームを踏んだ。巨人でシーズン２ケタ盗塁は２４年に１２盗塁を記録した吉川尚輝以来、２年ぶりとなる。昨季リーグワー