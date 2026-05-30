◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の松本剛外野手が初回に適時二塁打を放って先制点を奪った。「３番・左翼」で出場。１死から２番・浦田が安打、盗塁を決めて１死二塁。松本剛は日本ハムの先発・有原の２球目、変化球を振り抜き、左翼線への先制適時二塁打を放った。松本は前日２９日の同戦では「９番・左翼」で出場。１点リードの６回２死三塁。昨年まで同僚だった達か