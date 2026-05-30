◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦巨人ー阪神（5月30日、ジャイアンツタウンスタジアム）4-0で迎えた4回、巨人の先発、マタ投手が突如乱れ、ノーアウト満塁から押し出し、タイムリーなどで2失点しました。3回まで危なげないピッチングを見せていたマタ投手。3回を投げ終えたところで、石井琢朗2軍監督と言葉を交わす場面があり、交代かと思われましたが、4回もマウンドに向かいました。しかし、ルーキーの谷端将伍選手に2塁打を