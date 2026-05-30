阪神の才木浩人投手（27）が31日のロッテ戦（ZOZOマリン）で先発する。今季6勝目をかけ、敵地のマウンドに臨む。この日はキャッチボールなどで軽めに体を動かして最終調整。「しっかり任せられたイニングを最後まで投げられるように頑張りたいなと思います」と言葉に力を込めた。前回24日の巨人戦では6回1/3を3失点にまとめ、今季5勝目を手にした。ZOZOマリンは24年6月2日のロッテ戦で完封勝利を挙げた好相性の地。右腕は「