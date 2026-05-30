タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット写真集が発売となった。「最高です。写真集のためにたくさん打ち合わせもしましたし、ボディメイクも頑張った。ようやく世に解き放たれて、うれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。週に3回のジム、週に2回のピラティスに通い、美しいボディライン