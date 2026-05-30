◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神・佐藤輝明内野手が、30日のロッテ戦で初回に先制弾を放った。2死で打席が回った背番号8は、ロッテ先発・唐川が投じた内角高めのカットボールを右翼席へと運んだ。打球速度は180・9キロ。驚速の弾道が一瞬にしてスタンドへと消えた。これで今季14号。リーグ単独トップをひた走る一撃となった。