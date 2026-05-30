本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、限られた時間の中でインプットを継続し、ビジネスや投資で成果を上げ続けるために必要な、時間の「引き算」の手法を見ていく。働きながら「1日8時間の勉強時間」を確保する日常生活僕は、1日8時間は勉強をしたいので、ムダな時間は最大限削るようにしている。メシを食べる時間に1時間も2時間も使うのは本当にも