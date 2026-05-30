アキル・ミッチェル選手にお越しいただきました。 ミッチェル選手にとって、世界12か国目が長崎ということになりますけど、日本で頂点に立った今の気持ちはいかがですか？ （アキル・ミッチェル選手） 「優勝したことは本当に素晴らしいし、長崎の人もみんな素晴らしいし、チームメートを愛している。ここにいてすごく幸せです」 ※くわしくは動画をご覧ください 試合後の