＜ショップライトLPGA初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞優勝者に来週開幕の海外メジャー「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権が与えられるラストチャンス。原英莉花は3バーディ・3ボギーの「71」で回り、首位と8打差のイーブンパー・51位タイと上位から離れるスタートになった。【写真】渋野、原は同期2018年プロテスト合格者はタレント揃い最初のバーディ