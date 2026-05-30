タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット冒頭のあいさつで村重は「村重杏奈です。芸能界の太陽です！皆さんを照らしてまいりたいと思います」と明るく自己紹介した。写真集のタイトルは『あんな』となった。理由を問われると「皆さんの頭の中で村重って村重じゃないですか。『村重』のイメージが