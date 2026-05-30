スマートフォンでSNSを見る子どもたちアフリカや東南アジアの中低所得国でインターネットを利用する12〜17歳のうち、6人に1人は性的な画像を見せられたり、性的な会話を強要されたりする被害を1年間に1度は経験しているとする分析結果を英大学などがまとめた。未成年人口が多い地域の12カ国を調査したが、多くは被害を誰にも申告できていない実態も浮き彫りになっており、通報体制が不十分だと指摘している。ネットが関連する