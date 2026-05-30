27歳のとき病気で視力を失った小暮愛子さん（47）。目が見えていたころ最後に観た映画が「ハリー・ポッター」でした。今回、その続編となる舞台を盲導犬リンダと鑑賞。視覚に障害がある方も魔法の世界に分かりやすくガイドする新たな取り組みをnews23喜入友浩キャスターが取材しました。【写真で見る】盲導犬ユーザーが舞台「ハリー・ポッター」を鑑賞特別な取り組みとは失明前に観た映画「ハリー・ポッター」その続きを舞台で