◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ−阪神(30日、ZOZOマリン)阪神の佐藤輝明選手が初回にソロホームランで気持ちいいスタートを切りました。ロッテ先発の唐川侑己投手にファウルで粘った7球目のカットボールを振り抜くとライトスタンドに着弾させました。ロッテ本拠地に大歓声を巻き起こしました。