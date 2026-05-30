タレントの藤崎奈々子さん（48）が2026年5月23日、自身のインスタグラムを更新。ボブスタイルになった姿を披露した。「短めのボブにしてもらいました」藤崎さんは、「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を30センチ以上切りました！」といい、ボブカットになったショットを含む10枚の写真と動画を投稿した。「切った瞬間の頭の軽さに衝撃！髪ってこんなに重かったの？！と.