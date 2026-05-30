◆ファーム・リーグ巨人―阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・リチャード内野手が適時打を放った。２回２死三塁で左前適時打。リチャードは３月のオープン戦で死球を受けて左手を骨折し、５月２日のファーム・リーグ、広島戦で実戦復帰。そこから同５日まで４試合に出場していたが、下半身のコンディション不良を発症し、その後２７日に再び実戦復帰していた。現在は１軍復帰へ着々と前に進んでいる。