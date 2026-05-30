西武は、７月３１日から８月２６日にベルーナドームで行われる１軍公式戦で開催する「アオフェス２０２６」におけるイベントについて発表した。昨年は全日程完売となった「ライオンズスプラッシュシート【レフト】」を、今年は約２００席拡大し、８月１６日までの９試合で販売する。試合前には、ずぶ濡れになって楽しめる「スプラッシュステージ」も同日程で実施する予定だ。また、８月８日・ソフトバンク戦ではレオマークが