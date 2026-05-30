◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）ファーストピッチを声優の平野綾が務めた。ユニホーム姿で、この日のために用意したグラブを手に登場。「そんなに投げるのうまくないんですけど、一生懸命投げさせていただきます」と宣言してマウンドへ向かった。マウンドのやや前からの投球だったが、セットポジションから見事なノーバウンド投球を披露。満面の笑みを見せ「緊張したんです