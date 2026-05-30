公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、昨年6月3日に亡くなった元巨人監督の長嶋茂雄さん（享年89）の「一周忌特別展示」を開催する。期間は6月2〜7日。同博物館では現在、長嶋さんの「天覧試合ホームランバット」と「現役時代着用ユニホーム」を展示中。特別展示ではこれらに加えて「国民栄誉賞記念品（金バット）」「国民栄誉賞記念盾、表彰状」「04年アテネ五輪の長嶋ジャパン記