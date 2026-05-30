フリーアナウンサーの徳光和夫（85）が、30日放送のニッポン放送『とくモリ！歌謡サタデー』（毎週土曜前5：00）に生出演。25日に自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕され、翌日に読売ジャイアンツ監督を辞任した阿部慎之助氏について言及した。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子冒頭に、夏が近づき夜が明けるのが早くなったという話題から、「元気に一声発しましたけど