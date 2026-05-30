◇ナ・リーグドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回の第1打席で13号本塁打を放ち、今季初の6連勝に貢献した。1−0の2回1死で第1打席を迎えると、相手先発・ウィーラーに対し2ボールからの3球目、高め直球を捉えて、右中間スタンドにソロ本塁打を放った。13号はパヘスと並び、チ