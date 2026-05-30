女性プロドライバーが見せた驚愕のドライビングテクニックが話題を呼んでいる。【映像】衝撃のビタ止めドリフト（実際の様子）28日から開幕したWRC（世界ラリー選手権）の日本ラウンド「ラリージャパン」の応援企画にて、パイロンで囲まれた狭いスペースへドリフトしながら進入し、一発でマシンをピタリと止める「ビタ止め駐車」に挑戦。周囲が息をのむなかで見事に神業を成功させ、共演者から驚きの声が上がった。ABEMAで公