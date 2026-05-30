5月29日（現地時間28日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地フロストバンク・センターでサンアントニオ・スパーズに一度もリードすることができず、91－118で敗れた。 この結果によって、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルは3勝3敗のタイとなり、最終第7戦へもつれることとなった。 昨シーズンの王者サンダーは、今