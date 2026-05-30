ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に2試合連続となる今季10号アーチを放つなど、4打数3安打1打点の活躍。チームの勝利に貢献した。 ■「良い感じで打てている」と振り返るも…… この日の大谷は。第1打席こそ空振り三振に倒れるも、3回裏の第2打席に相手先発ザック・ウィーラー投手のスプリットを攻略。角度