中国・新浪財経のSNSアカウント、環球市場播報によると、韓国文化体育観光部の崔輝永（チェ・フィヨン）長官は28日、政府が2030年までに「韓流文化（K-カルチャー）」の市場規模を400兆ウォン（約40兆円）に拡大させる計画であることを明らかにした。これは、以前掲げられた目標を100兆ウォン（約10兆円）上回るもので、崔長官はK-カルチャー市場が韓国経済において重要性を増している点を強調した。また、目標引き上げの理由の一