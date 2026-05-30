スルタンラール・リーグ（トルコ１部）のエジザージュバシュは30日（土）、女子日本代表キャプテンのアウトサイドヒッター石川真佑（26）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 これまでイタリア・セリエAのフィレンツェ、ノヴァーラと2023年から海外挑戦をしてきた石川。新天地となるエジザージュバシュは、トルコリーグ屈指の強豪クラブとして知られ、これまでに国