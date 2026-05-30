ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、今夏に控える各種大会（ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７アジア地区予選WINDOW３・WINDOW4、第２０回アジア競技大会）を前に、６月８日（月）～１４日（日）に実施する「２０２６年度バスケットボール男子日本代表１次強化合宿（アジア競技大会選考／ディベロップメントキャンプ）」に参加するメンバー２４人を発表しました。 千葉