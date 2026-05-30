タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカット“大人村重”を目指した写真集。方向性を問われると「本当に難しいんですけど…。私、ガヤを入れるのが大好きなんです。大人の女性ってガヤを入れない。番組によって、求められることを理解して、すんとするときはすんとして、弾けるときは弾けるのが大人