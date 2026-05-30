風力発電の風車が倒壊した現場＝27日、秋田県男鹿市海岸線が延び風力発電の適地とされる秋田県が、事業者による事故報告の在り方に疑問を投げかけている。男鹿市で起きた風車の倒壊で、市に詳細な説明があったのは発生の約2カ月後。立地自治体への報告は法令で規定されておらず、県は国に義務化を求めている。高さ27メートルの風車が根元から倒れ、立ち入り禁止のロープが張られていた。男鹿市野石の住宅が点在する地域。近く