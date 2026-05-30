27日の6R（ダート820メートル）で1番人気のフィオリーノ（牝6＝永島、父メイショウボーラー）に騎乗した塩津璃菜騎手が1着。開催日連続勝利を「5」に伸ばし、今年11勝とした。軽さと枠を存分に生かした。重量51キロで、2番人気のヘシキリ（牡4＝長南、父モーニン）とは6キロ差。枠も大外で、スタートさえ決めれば有利な状況。そこを「今までで一番、いいスタートが切れた」と乗り越えたのだから、あとは逃げ切るだけだった。最