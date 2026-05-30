ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連続となる１０号ソロを含む４打数３安打１打点の活躍。チームも４―２で振り切り、６連勝を飾った。今季４度目の１試合３安打に試合後の大谷の表情も晴れやかだった。試合を中継した「ＮＨＫＢＳ」のインタビューに応じた大谷は「素晴らしいチームを相手に初戦を取れたのは大きいです