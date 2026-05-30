台風6号は6月1日(月)から2日(火)にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に接近する予想です。沖縄や奄美は猛烈な風や猛烈なしけ、警報級の大雨や高潮の恐れ。その後、台風は西日本や東日本にも接近する予想です。前線の活動も活発化し、九州から関東、東北の太平洋側で警報級の大雨となる恐れがあります。台風6号は6月1日〜2日にかけて沖縄や奄美を直撃フィリピンの東の台風6号は、今後も発達しながら北上するでしょう。6月1