杏里 杏里が、5月21日ロスアンゼルス・The Wilternで北米ツアー「ANRI LIVE 2026 U.S.A Timely!!」を締めくくった。今回のツアーはニューヨーク1day、ロスアンジェルス1dayプラス追加公演の3公演。世界的なムーブメントとなった“City Pop”をモニターの向こう側ではなく「現実の存在」として体験したいというファンによりチケットは早々と完売、北米を中心に世界的に拡がるシティポップを代表するアーティストの杏