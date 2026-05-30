俳優の磯村勇斗が３０日までに自身のＳＮＳを更新。特別なスーツを着た姿を披露した。インスタグラムで「今回、しずおか映画祭のために、ＯｎｉｔｓｕｋａＴｉｇｅｒさんに特別なスーツとシャツを製作していただきました！」と報告。「サイズ調整からデザインまで、チームの皆さんと一緒に打ち合わせを重ね、世界にひとつだけのオリジナルスーツが完成しました」とつづり、紺色で黄色の線が入っているスーツ姿をアップした。